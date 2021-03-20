«مسافرون» تثمن خطة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بحلول مايو

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بتصريحات وزيرة الصحة حول وضع قطاع السياحة ضمن القطاعات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا بالتوازي مع القطاع الطبي.ونوه عبداللطيف إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية مهتمين بشكل كبير بالانتهاء من تطعيم المواطنين بشكل عام في فترة سريعة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحتى تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.وأكد أن وتيرة السرعة في تطعيم سكان العالم بلقاح كورونا يشير إلى سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل أزمة كورونا خلال بضعة أشهر، ما يبشر أيضا بعودة حركة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا بداية من موسم الصيف القادم في مصر.وطالب عبد اللطيف بالسرعة في تطعيم العاملين بالسياحة بلقاح كورونا وانتهاز فرصة الوقت الحالي والإقبال على شهر رمضان الكريم بوضع خطة التطعيمات بالمدن السياحية والفنادق والقرى السياحية في هذا التوقيت، لأننا سنكون قد أقبلنا على الموسم الصيفي الذي تزدهر فيه السياحة، كما أن دول العالم وخاصة الأسواق الأوروبية التي تصدر سياحة لمصر بشكل كبير مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها من المقرر بحلول مايو المقبل أن تكون قد انتهت من التطعيمات ويكون مواطنيها مستعدون للسفر والسياحة.وأوضح أن الدول الأوروبية أو أي دولة بالعالم ستسمح لمواطنيها بالسفر والسياحة إلى الدول التي انتهت من لقاحات كورونا والوضع الوبائي بكورونا آمن ولا بشكل خطورة على مواطنيها.وتابع أن الانتهاء من تطعيمات كورونا للعاملين بالسياحة بحلول مايو سيعطي فرصة لمنظمي الرحلات السياحية حول العالم في أن يضعوا مصر ضمن وجهاتهم السياحية في خطط التسويق المقبلة للموسم الصيفي.ونوه عبد اللطيف إلى أن الإسراع في مواعيد تطعيمات العاملين بالسياحة سيعطي رسالة للعالم بأن مصر ترحب بزوارها ولا أضرار عليهم من كورونا في مصر، كما أن معظم دول العالم تتجه حاليا إلى اعتماد حركة وسفر من تم تطعيمهم حول العالم من خلال بيان حصولهم على اللقاح.