فاطمة سيد أحمد الأم المثالية الأولى: أتمنى أن يطيل الله في عمري لأخدم بلدي

أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي حصول السيدة فاطمة سيد أحمد السيد، قرية الزهراء التل الكبير محافظة الإسماعيلية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية عن قصة كفاح عظيمة وسنوات عطاء في خدمة أبنائها وأبناء قريتها والقرى المجاورة لها.وأعربت السيدة فاطمة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في اختيارها أما مثالية هذا العام.وقالت فاطمة: "أنا سيدة بسيطة كل ما أريده هو أن يطيل الله في عمري حتى أخدم بلدي وأبناء قريتي وكل من يحتاج مساعدتي".وأما ابنتها الكبرى فقالت: "فخورة بأني إبنة سيدة عظيمة عملت طوال حياتها في خدمة أهل القرية وكانت سبب في دخول الكهرباء والمياه والتليفون الأرضي لأهل القرية، وتبرعت والدتي بخمسة فدادين للمصلحة العامة وتم عليهم إنشاء مسجد الزهراء ومدرسة الفصل الواحد ودار مناسبات الزهراء ومصنع تحسين البيئة، وتحل مشاكل القطاع البحري كله ويشمل 7 قرى لكونها حاصلة علي ليسانس حقوق ولديها خبرة كبيرة في القوانين وحل المشكلات، وكانت تعمل في المعمار والبناء تبني وتصنع الطوب الاسمنتي بنفسها، وكانت تقوم بالبناء والمساعدة للمحتاجين دون مقابل، وتوفي زوجها منذ 20 عاما وترك لها أبنائها ترعاهم وترعى أهل القرية بأكملها، وكانت تعمل سائق على عربة نصف نقل وتقوم بتوزيع منتجات الألبان على محافظات مصر".وأعلنت وزارة التضامن عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، من ٢٧ يناير وحتى الأحد ١٤ فبراير الماضيين في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.ومن الشروط الأساسية لاختيار هذا العام هي: "ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مطروح – البحر الأحمر – أسوان) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.