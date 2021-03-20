مفتي أوكرانيا: نسعى لتدريب الأئمة في أكاديمية الأوقاف بالقاهرة

أشاد الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي شاهدها خلال وجوده بالقاهرة، معربا عن سعادته بوجود علماء الأوقاف وقرائها للتدريس والمشاركة في إحياء شهر رمضان المبارك بأوكرانيا.وأكد في تصريحات صحفية، على وجود مقترح للاتفاق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإرسال أئمة أوكرانيا للتدريب بأكاديمية الأوقاف والدراسة بها.