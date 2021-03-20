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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع رحيله.. أبرز المعلومات عن القمص بيشوي كامل

السبت 20/مارس/2021 - 01:14 م
القمص بيشوي كامل
القمص بيشوي كامل
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، للأحتفال بمرور 42 عامًا على رحيل القمص بيشوي كامل راعي كنيسة القديس مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية.

واعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته الأخيرة، بقداسة القمص بيشوي كامل، وذلك بناء على طلب مقدمًا من بعض الكهنة والأساقفة.

وُولد القمص بيشوى كامل، باسم سامي كامل إسحق أسعد في 6 ديسمبر 1931 في دمنهور فى محافظة البحيرة.

حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.

التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.

عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.

حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الاكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.

عين معيدا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم.

التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959، وتزوج من أنجيل باسيلي قبل سيامته مباشرة لكنه ولرغبته في الرهبنة ورغبة زوجته في الرهبنة أيضا عاشا في بتولية.

فى 2 ديسمبر 1959 سُيم كاهن باسم بيشوى كامل على مذبح كنيسة مار جرجس فى سبورتنج بالإسكندرية، وأصيب بورم خبيث، وتوفى على إثره في 21 مارس عام 1979.

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