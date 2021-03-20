«قصة صورة» لـ إبراهيم عبدالمجيد ومحمود درويش في معرض الكتاب بالتسعينات

كشفت الصفحة الرسمية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة قديمة لعبدالمجيد تجمعه بالشاعر الراحل محمود درويش، والدكتور عزالدين إسماعيل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في التسعينيات.وأوضحت الصفحة أن هذه الصورة التقطت أثناء استراحة بمكتب الدكتور سمير سرحان، الذي كان رئيسا للهيئة المصرية العامة للكتاب حينها، واستطاع أن يحوِّل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى أكبر لقاء ثقافي عربي دولي يقام في كل عام، حيث وصل عدد زواره إلى 5 ملايين زائر سنويا، ويتواصل بنجاح مطرد منذ عام خمسة وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد، وبسبب حجم التبادلات الثقافية والكتب والأنشطة التي تتم فيه سنويا أصبح ثاني أكبر تظاهرة للكتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت للكتاب.جدير بالذكر أن محمود درويش كان قد نشر لإبراهيم عبدالمجيد روايته "الصياد واليمام" كاملة بمجلة الكرمل لعام 1984، وكانت أول رواية كاملة تنشرها المجلة.