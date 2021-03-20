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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

25 عامًا من الكفاح.. الأم المثالية بمطروح: نفسي أزور بيت الله

السبت 20/مارس/2021 - 01:11 م
الأم المثالية بمطروح
الأم المثالية بمطروح
ياسمين شعيب
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توفي زوجها منذ 25 عاما بمرض السرطان وترك لها 3 أطفال بينهم رضيع، وظلت تعمل وتكافح حتي استطاعت أن توفر حياة كريمة لأبنائها، حتى حصلوا على شهادات عليا.

وبدموع الفرحة استقبلت سهير السيد إبراهيم خبر حصولها علي لقب الأم المثالية لمحافظة مطروح " مكنتش مصدقه وبكيت من كرم ربنا وفضله وصليت وشكرت ربنا " بتلك الجملة بدأت الأم المثالية حديثها لـ"الدستور.

وقالت سهير المهندسة بمديرية الزراعة بمطروح، إنها فوجئت بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، فبكت من شدة فرحها وعمت الفرحة بجميع أرجاء منزلها، وفرحت كثيرًا عندما علمت أن سيتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن زوجها كان يعمل كهربائي في السعودية وفي ديسمبر 1996 توفي بمرض السرطان وترك لها 3 أطفال من بينهما رضيع وهم إسلام 4 أعوام، مصطفي عامان، السيد 45 يوما، مضيفة: "كنا قاعدين في شقه إيجار ومش عارفين ناخد الميراث".

وأضافت أنها كانت تعمل مهندسة في مديرية الزراعة بمطروح براتب شهري 240 جنيهًا، بالإضافة إلى أنها كانت تعمل في بيع الملابس والطيور والزيتون من أجل زيادة دخلها بالحلال والإنفاق على تعليم أبنائها وخاصة أنها أصبحت تلعب دور الأب والأم.

وأكدت علي أنها استطاعت أن تعلم أبنائها الثلاثه حتي تميزوا دراسيا وأصبحوا خريجي الكليات؛ إسلام ليسانس حقوق، مصطفي ألسن، السيد بكالوريوس تجارة، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تبني منزل يأويها هي وابنائها، متابعة: "ربنا قدرني ومخلتش ولادي محتاجين حاجة، رغم إننا بقالنا 25 سنة مش عارفين ناخد حقنا في الميراث".

واختتمت حديثها: "الحمد لله على فضل ربنا إني بقيت أم مثالية.. هكمل مشواري مع أولادي لحد ما يتجوزوا ويفرحوا، ونفسي أزور بيت الله".

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