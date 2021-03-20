«القباج» توجه الشكر للسيسي في مستهل كلمتها لإعلان أسماء الأمهات المثاليات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل كلمتها لإعلان الأمهات المثاليات لعام 2021 وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم السبت.وأشارت القباج إلى أن الرئيس جعل من هذا اليوم يوما جميلا واعتراف منه بدور المرأة في المجتمع المصري.تابعت: المرأة تساهم في التنمية والتمكين الاقتصادي وأوصيكم خيرا أن يكون لنا دورا في النهضة الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة لاتبخل على أي مشروع من مشروعات التنمية.