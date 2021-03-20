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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نور عمرو دياب بإطلالة ربيعية مميزة

السبت 20/مارس/2021 - 01:10 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
سارة ساويرس
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خطفت البلوجر، نور، ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا الأنظار إليها بأوت فيت جديد، لتبرز جمال الربيع بإطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"حيث حازت صورتها على إعجاب الآلاف من المتابعين.

أوت فيت نور فى الربيع
تألقت نور عمرو دياب، بإطلالة كاجول، خلال إقامتها بلندن، حيث ارتدت توب كروب مزين برسومات الورود، ونسقت معه بنطلون باللون البيج، وارتدت فوقه كارديجان باللون الوردي، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون ليناسب إطلالتها.

الناحية الجمالية
اعتمدت نور تسريحة الكعكة، مع فارق الشعر، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف فى وضع المكياج، واختارت وضع حمرة شفاه وردية، وقد حملت باقة من الورود لتبدو أكثر إشراقًا، وكتبت تعليقًا على صورها: "أنه وقت الربيع".

ماذا تفعل نور بلندن؟
هى الابنة الكبرى للهضبة، مقيمة فى لندن حاليًا ودرست عدة تخصصات منها البيولوجي في الجامعات المصرية، إضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، إضافة إلى دراستها إدارة أعمال ولغة الإشارة، وحاليًا تعمل كمدونة موضة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتحصد أزيائها الكثير من إعجاب المتابعين.

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