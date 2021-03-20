الكشف على 2604 مرضى وإجراء 172 عملية جراحية بسيوة

انتهت قافلة جمعية الليدرز فعالياتها بواحة سيوة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح،والتى أقيمت خلال الفترة من 16 وحتى 19 مارس 2021.وعلى مدار ثلاث أيام تم توقيع الكشف الطبي الإكلينيكي على 2604 مريض فى 9 عيادات طبية تخصصية، بالإضافة إلى إجراء 172 عملية جراحية بين كبرى ومتوسطة وصغرى فى تخصصات الجراحة العامة وجراحة العيون والعظام والأنف والأذن وأمراض النساء.كما تم تقديم بعض التدخلات العلاجية مثل الحقن الموضعي فى مفصل الركبة ل 23 مريض والجبس ل 9 مرضى وعلاجات الأسنان المختلفة ل 187 مريض خلاف فحص القلب بالموجات الصوتية ورسم القلب ل52 مريض و1062 تحليلا معمليا.وتم صرف 1378 روشتة طبية للمرضى بمتوسط 4 - 5 أصناف دواء فى كل روشتة، وأخذ القياسات اللازمة لعمل النظارات الطبية ل 202 مريض ومنح كل منهم حرية اختيار إطار النظارة حسب رغبته، على أن يتم إرسالها للمرضى فى خلال الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى الندوة التثقيفية حول صحة الطفل والتغذية السليمة ومواجهة مرض الأنيميا المنجلية.