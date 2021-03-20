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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدر إلهام شاهين التريند.. فنانات تركن منزلهن من أجل الفن

السبت 20/مارس/2021 - 06:37 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هويدا سعيد
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تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني الذي يعرض عبر قناة dmc، وتحدثت عن رفض ابيها عملها بالفن، قائلة إن والدها رفض اتجاهها إلى دخول مجال الفن والتمثيل، وإنها تركت المنزل لهذا السبب، وأصرت على استكمال المشوار للنهاية.

لم تكن إلهام شاهين هي أول فنانة تركت منزل العائلة من أجل عملها بالتمثيل، ففي سياق السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز الفنانات اللاتي هربن من منزلهن.

تحية كاريوكا
عانت الفنانة تحية كاريوكا بعد انفصال والدها عن والدتها كثيرًا، حيث أنها عاشت مع أخيها الأكبر ولكنها كانت تحب الرقص منذ صغرها ولكن حين شعر بأنها تريد أن تصبح فنانة، رفض شقيقها ذلك وعنفها وربطها في سريرها، لكن ابن شقيقها ساعدها في الهرب.

زينات علوي
كما استطاعت الرقاصة زينت علوي أن تحفر أسها من الصخر حيث أنها كانت من أشهر الراقصات في جيل السينما الذهبية وكانت زينات علوي هربت من بيت اهلها بسبب حبها للرقص.

سناء جميل
الفنانة سناء جميل كانت من أعظم الفنانات التي مرت علي الساحة الفنية بسبب أدائها المتميز، وصرحت في إحدي اللقاءات التلفزيونية بأن عائلتها لم تتقبل عملها في الوسط الفني والانضمام لمعهد التمثيل، وتبرأوا منها وطردت من المنزل.

فيفي عبده
الفنانة فيفي عبده أكدت في لقاء قديم لها أنها هربت في سن الحادية عشرة من منزلها، إذ تعرفت على جارة لها تعمل راقصة في فرقة فنون شعبية، وأقنعتها بالهروب من بيت والدها والعمل معها كراقصة في الفرقة.

سامية جمال
كمت عانت الفنانة سامية جمال كثير بسبب زوجة ابيها ما جعلتها تغادر إلى بيت شقيقتها، وذات مرة تأخرت في الخارج بسبب مشاهدتها فيلمًا في السينما، فضربها زوج شقيقتها، ما دفعها للهرب، لتلتقي ببديعة مصابني، ويبدأ مشوار تألقها في الوسط الفني.

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