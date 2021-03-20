تعرف على جهود الداخلية خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:في مجال الأمن العامإستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (567) متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 11 قطعة سلاح أبيض).ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة.تنفيذ (4595) حكم قضائى متنوع.في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن ضبط (536) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط الجيزة – الدقهلية –الغربية – السويس – كفرالشيخ –سوهاج – المنيا –قنا – الشرقية- المنوفية- البحرالأحمر- دمياط- الإسماعيلية- القليوبية– بورسعيد- أسوان – بنى سويف– البحيرة)، وبحوزتهم (345 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " قتل عمد- مخدرات – سرقة- فرض سيطرة- سلاح نارى- إطلاق أعيرة نارية- بلطجة ".وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1311) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش – 2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 205 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 88 مسدس – 906 فرد محلى – 1768 طلقة مختلفة الأعيرة - 1475 قطعة سلاح أبيض).ضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (3 بنادق آلية – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة – 16 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعةضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (46) متهمًا، إرتكبوا (80) حادث سرقة متنوع.ضبط (76) قضية أحداث.إعادة (4) سيارات مبلغ بسرقتها.كشف غموض (81) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (128) متهمًا.في مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ (514348) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:(2165) حكم جناية.(182542) حكم حبس.(256162) حكم غرامة.(73479) مخالفة.في مجال الأمن الإقتصادىالقضايا التموينية: ضبط (8655 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:ضبط (168) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (10163 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (1،372،005 جنيه).ضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (144963 لتر) لبيعها في السوق السوداء.ضبط (8469) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (3612،077) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (319) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (932،749) طن، وكذا ضبط (96) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (132،869) طن.قضايا التيار الكهربائى:ضبط (87200) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (58،037،427) جنيه.في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:ضبط (1848) قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (133) قضية ضرائب عامة، كشف (265) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (177) قضية في مجال الجمارك، (18) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (298) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (637) حكم قضائى، (300) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا في مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة– إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى- توظيف أموال – سوق مال)، (12) قضية في مجالات (إختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى– غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1،505،714،546 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.قضايا النقل والمواصلات:ضبط (2027) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).. وكذا ضبط (3) تشكيلات عصابية ضم (6) متهمين إرتكبوا (3) وقائع "سرقة – نشل".قضايا المصنفات:في مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. فقد تم ضبط (370) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (226) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية ".. بمضبوطات بلغت (3327 جهاز مختلف) وكذا (144) قضية في مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (12095 كتب وأغلفة وملازم تعليمية).قضايا المسطحات المائية:ضبط (703) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1103) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (126) قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (289) قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (156) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (451) لنش سياحى.في مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا)ضبط (7136) قضية تموينية متنوعة.ضبط (1260) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (9180) أرجيلة.غلق (4355) محل مخالف لمواعيد الغلق.ضبط عدد (83732) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (83151) شخص، واتخاذ الإجراء