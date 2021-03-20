وكيل «تضامن الدقهلية» يقود حملة للقضاء على ظاهرة التشرد بالمنصورة

قاد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، اليوم السبت، فريق التدخل السريع المحلي للقضاء على ظاهرة التشرد بالتنسيق ومديرية أمن الدقهلية.جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للحفاظ على المواطن من التشرد وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى.وشملت الحملة اليوم شوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب والتى أسفرت عن إنقاذ عدد من المشردين من حياة الشارع بلغت 12 حالة تم التعامل معهم من خلال فريق التدخل السريع وتم نقل حالتين منهم الى دار جمعية بداية جديدة بالمنصورة.فيما أسفرت الحالة عن نقل وإيواء 6 أطفال ونقلهم لدور رعاية مناسبة وتم التعامل مع حالات أخرى من الأطفال عن طريق فريق التدخل السريع بالمديرية.