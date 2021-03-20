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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة بنى سويف»: انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى الفشن

السبت 20/مارس/2021 - 12:59 م
مستشفى الفشن
مستشفى الفشن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم السبت، انتظام الخدمة الصحية بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي.

وتعرضت أمس الجمعة إحدى غرف الوحدة لحريق، التي كانت خالية من المرضى، لاسيما وأن ذلك اليوم كان إجازة لجلسات الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أنه زار المستشفى صباح اليوم السبت للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي بانتظام وبالمستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال اتصاله بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي تابع مستجدات الوضع منذ أمس، وتابع من خلال وكيل وزارة الصحة الإجراءات المنفذة والتأكيد على تقديم الخدمة الطبية بانتظام بالقاعات غير المتضررة في تقديم الخدمة الطبية، مع سرعة إصلاح الغرفة المتضررة من الحريق المحدود، واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار مثل تلك المواقف.

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