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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القصير وفودة يفتتحان معرض المنتجات الغذائية والزهور بشرم الشيخ

السبت 20/مارس/2021 - 12:59 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأعرب القصير عن سعادته البالغة في مشاركة أهالي جنوب سيناء عيدهم القومي وافتتاح معرض الزهور الذي يقام لأول مرة في شرم الشيخ.

وأكد أن نتائج زيارته الشهر الماضي إلى المحافظة تتحقق حاليا على أرض الواقع، وهناك تنسيق دائم مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتلبية كل احتياجات أهالي سيناء والمتعلقة بالزراعة.

وقرر القصير إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة في جناح وزارة الزراعة بالمعرض.

وفي سياق متصل، تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء لليوم الثالث على التوالي فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

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