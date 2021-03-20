الإمارات تعزز الشراكات الاستراتيجية التنموية وتبادل الخبرات مع إفريقيا

عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات رفيعة المستوى عن بعد، بمشاركة وزراء ومسؤولين من دولة الإمارات وتسع دول أفريقية، بحثت سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في الجوانب التنموية وتبادل الخبرات والتجارب.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، أن الاجتماعات شهدت إطلاق برنامج للتبادل المعرفي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، بهدف مشاركة نموذج الإمارات التنموي وتجربتها الرائدة في التحديث الحكومي للاستفادة منها في تطوير القطاعات الأكثر حيوية، ومواكبة المتغيرات العالمية واكتشاف فرص جديدة لتنمية المجتمعات في القارة الأفريقية.وركز الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين على ستة محاور رئيسية هي، الاستعداد للمستقبل، والتحول الاقتصادي، والأمن الغذائي، والخدمات الحكومية، والاستراتيجية والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والقدرات الحكومية.وتبادل المجتمعون الرؤى والتصورات والأفكار لدعم مسيرة التنمية في القارة الأفريقية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتناولوا سبل تعزيز الشراكة التنموية بين الإمارات والقارة الأفريقية.وبحث المشاركون في الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الشراكات الإماراتية - الأفريقية، والأولويات المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063، بالاستفادة من الخبرات وقصص النجاح الإماراتية، ومنهجية المسرعات الحكومية التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات وأثمرت في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات.وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان،وزير دولة، حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية بترسيخ الشراكات الهادفة التي تشكّل امتدادًا للعلاقات التاريخية، في الجوانب الثقافية والتجارية والاجتماعية بين الجانبين.وأشار إلى أن علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع أفريقيا تعكس رؤيتها ببناء شراكة تقوم على المساواة والأخوة والاحترام المتبادل.