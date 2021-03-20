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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اللصوص» حيلة للهروب من الجريمة.. مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها بسوهاج

السبت 20/مارس/2021 - 12:56 م
جثة
جثة
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها، خنقًا يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يُفيد ورود بلاغ من اللواء جلال أبوسحلي، نائب المدير لقطاع الشمال، بوفاة ربة منزل بقرية الجريدات دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين وفاة ربة منزل، 25 سنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق في الرقبة ووجود إصابات بالرأس، وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

أشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز، والرئد محمد عبد الصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها لوجود خلافات أسرية بينهما ووجود إصابة في مقدمة رأسه، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أشار إلى أن هناك 3 أشخاص قاموا بالدخول للمنزل ليلا بقصد السرقة وعندما قامت الزوجة بمقاومتهم قاموا بقتلها.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ومناقشة المتهم للوصول إلى السبب الرئيسي وراء الحادث الجريمة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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