الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات المحاكم عن بُعد

أطلقت وزارة العدل، نهاية الأسبوع الماضي، خدمة إصدار شهادات المحاكم الذكية عن بعد عبر وحدات الصراف الآلي.ووضعت الوزارة قائمة بالإرشادات المتبعة عن طلب إصدار شهادات المحاكم عن بُعد،وتضمنت الأوراق المطلوبة في حالة تقديم الطلب من صاحب الصفة وهي أصل البطاقة الشخصية، وصورة صحيفة السجل التجاري ثابتا بها صفة الطالب ومقر عمله التجاري.وفي حالة تقديم الطلب من وكيل صاحب الصفة، يتم تقديم بطاقة نقابة المحامين الخاصة بالوكيل، وصورة البطاقة الشخصية للموكل صاحب الصفة، صورة التوكيل، وصورة صحيفة السجل التجاري، تصريح المحكمة أن وجد.ويمكن من خلال تلك الخدمة، عبر وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.