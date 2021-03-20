سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.90 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.90 دولار ليبلغ 63 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 65.90 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 1.38 دولار ليبلغ 64.63 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار ليبلغ 45ر61 دولار.