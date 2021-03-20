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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عَمّان تستضيف اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية الثلاثاء

السبت 20/مارس/2021 - 12:52 م
المهندس صخر دودين
المهندس صخر دودين
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أعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا ترحيب الحكومة بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي سيترأس وفد مصر المشارك في الاجتماعات.

وقال دودين - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير الماضي.

وأكّد أن عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين وحرصهما المتبادل على الاستمرار بجهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة استضافتها القاهرة، جرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.

وعلى صعيدٍ متصل، انطلقت اليوم السبت، الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، بحضور كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، ومستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي طارق الشعراوي.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية - في بيان اليوم - أن اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات خاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل، فضلا عن بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستعقد في عمان الثلاثاء المقبل.

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