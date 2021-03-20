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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

السبت 20/مارس/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ أعمال وفعاليات النظافة والتشجير بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بمراكز وأحياء المحافظة تحت شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة" وذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمكتب الاستشاري والوحدات المحلية والقروية وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلًا عن برامج التوعية للمواطنين على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

وأوضح المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط، حيث تم خلالها تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة، فضلًا عن الجمع المباشر للمخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة.

وأضاف "هذا بالإضافة إلى عمل توعية لتلاميذ مدرسة الزهراء الإبتدائية المشتركة وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئة وزراعة عدد من الأشجار  داخل المدرسة"، لافتًا إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية بكافة مناطق ومراكز وأحياء المحافظة مؤكدًا على استمرار تنفيذ وتنظيم مثل تلك الحملات بباقي مناطق مدينة أسيوط ومراكز المحافظة.

وشارك في تنفيذ المبادرة كل من الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وإيمان حسين رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية ومحمد سبع منسق الجودة بمدرسة الزهراء الابتدائية، وأحلام سعد مديرة المخلفات بحي شرق، وطاهر إسماعيل رئيس جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة.

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