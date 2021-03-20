مواصلة تنفيذ مبادرة «مدينة نظيفة بلا نفايات» في الحسنة بشمال سيناء

واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، تنفيذ مبادرة "مدينة نظيفة بلا نفايات"، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة الحسنة أسامة أحمد محمد، وتنفذها إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة.وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة - في بيان اليوم السبت - استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مختلف الشوارع والميادين والقرى والتجمعات التابعة، مشيرًا إلى رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات والنفايات والأتربة من الشوارع الرئيسة خلال حملة النظافة في قرية "بغداد".وأهاب رئيس المركز بالمواطنين ضرورة إلقاء المخلفات والنفايات في الأماكن المخصصة لها، ودعم جهود المجلس في الحفاظ على المدينة خالية من أي مخلفات أو قمامة، ولمساعدته على تنفيذ خطته نحو تحقيق شعار: "مدينة نظيفة بلا نفايات"، وحفاظا على النظافة العامة وصحة المواطنين، مع الاستمرار في حملات التعقيم والتطهير واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".