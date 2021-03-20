رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الهند وفرنسا تعملان على إطلاق قمر صناعي

السبت 20/مارس/2021 - 12:48 م
إطلاق قمر صناعي
إطلاق قمر صناعي
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية كيه سيفان أن الهند وفرنسا تعملان بشكل مشترك للمرة الثالثة على إطلاق مهمة فضائية، تضمن برنامج رحلات الفضاء البشرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق الذي تشهده البلدين في مجال الفضاء.

وقال سيفان - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت - إن فرنسا أكبر شريك لبلاده في مجال الفضاء، حيث تعمل على فتح الامكانيات للهند في هذا المجال.

وأضاف أن العديد من الشركات الفرنسية تحرص على الحصول على الفرص التي أتاحتها الإصلاحات الحكومية الهندية في قطاع الفضاء خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لما قاله مسؤولون بمنظمة البحوث الفضائية الهندية، فإن المنظمة تعاونت من قبل مع المركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسي في إطلاق مهمتين مشتركتين للفضاء سابقا؛ حيث كانت المهمة الأولى في إطلاق القمر الصناعي "ميجا تروبيك" في عام 2011، والثانية خلال إطلاق القمر الصناعي "سارال-ألتيكا" في عام 2013.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها (إنفوجراف)

«الصحة»: وصول 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» هدية من الصين

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

بركان قرب أيسلندا يثور منذ القرن التاسع عشر

الأربعاء.. التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين