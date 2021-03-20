الهند وفرنسا تعملان على إطلاق قمر صناعي

أعلن رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية كيه سيفان أن الهند وفرنسا تعملان بشكل مشترك للمرة الثالثة على إطلاق مهمة فضائية، تضمن برنامج رحلات الفضاء البشرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق الذي تشهده البلدين في مجال الفضاء.وقال سيفان - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت - إن فرنسا أكبر شريك لبلاده في مجال الفضاء، حيث تعمل على فتح الامكانيات للهند في هذا المجال.وأضاف أن العديد من الشركات الفرنسية تحرص على الحصول على الفرص التي أتاحتها الإصلاحات الحكومية الهندية في قطاع الفضاء خلال الفترة الأخيرة.ووفقا لما قاله مسؤولون بمنظمة البحوث الفضائية الهندية، فإن المنظمة تعاونت من قبل مع المركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسي في إطلاق مهمتين مشتركتين للفضاء سابقا؛ حيث كانت المهمة الأولى في إطلاق القمر الصناعي "ميجا تروبيك" في عام 2011، والثانية خلال إطلاق القمر الصناعي "سارال-ألتيكا" في عام 2013.