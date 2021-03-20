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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب 113 منظارا جراحيا مستعملا بمطار القاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 12:48 م
تهريب 113 منظارا
تهريب 113 منظارا جراحيا
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولة تهريب مناظير جراحية مستعملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من الدمام، اشتبه في راكب مصري قادم من السعودية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" وتم تأكيد الاشتباه.

شكلت لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 113 جهاز منظار جراحي مستعمل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 42 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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