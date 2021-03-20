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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«العالمي للصوفية» يحتفل بمولد الحسين والليلة المحمدية رقم 151

السبت 20/مارس/2021 - 12:48 م
الاتحاد العالمى للطرق
الاتحاد العالمى للطرق الصوفية
كتب: عمرو رشدى
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احتفل الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، ومشيخة الطريقة العزمية، مساء أمس بالليلة المحمدية رقم 151 بعنوان (خصائص المدرسة العلمية للإمام الصادق عليه السلام)، وكذلك تم الاحتفال بذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام والتي أقيمت يوم الجمعة 6 شعبان 1442 هـ- الموافق 19 مارس 2021م بمقر مشيخة الطريقة العزمية.

وتم بث الفعاليات "آون لآين"عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة، حيث اعتادت الطريقة العزمية والإتحاد الصوفى العالمى على تنظيم هذه الفعاليات التي تتحدث عن الدور التاريخي والديني لآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم آجمعين.

وكان من ضمن المشاركين فى الفعالية، الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين للاتحاد الصوفى العالمى، والشيخ قنديل عبدالهادى كبيرة الدعاة فى الطريقة العزمية والدكتور اسلام النجار الباحث الصوفي الكبير، والشيخ طلعت مسلم الباحث والمتخصص في علوم التصوف وعدد آخر من المشاركين.

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