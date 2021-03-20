تفاصيل خلافات شيرين عبد الوهاب وغادة عبد الرازق على تتر لحم غزال

نكشف تفاصيل خلافات شيرين عبد الوهاب وغادة عبد الرازق على تتر لحم غزال ، والبداية مع انتشار أخبار عن إسناد مهمة غناء التتر للمطربة شيرين خلال رمضان القادم وحصل الخبر على إشادات كبيرة نظرا لبراعة شيرين خلال السنوات الماضية في غناء تترات المسلسلات وأغاني الأفلام، إلا أنا الجمهور فوجئ بتدوينة قصيرة منها عبر موقع تويتر خالفت الأخبار المنتشرة تماما، وكانت مفاجأة من شيرين للجمهور.



وكتبت شيرين عبر تويتر وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، "بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحوا على خير".



وعلم الدستور، أن هناك تواصل بالفعل تم بين الشركة المنتجة للمسلسل والنجمة شيرين عبد الوهاب من خلال إدارة أعمالها، إلا أنه لم يتم الاتفاق على أي أمر نهائي بخصوص الأغنية وبعد انتشار الخبر ظنت أن الشركة هي من سربت الخبر من أجل إجبارها على الموافقة على كل التفاصيل مما دعاها لنشر الخبر الذي نفت فيه الأمر برمته.





تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. ونجم الزمالك آخر الضحايا وكانت شيرين تعاونت مع غادة عبد الرازق من قبل في أغنية "مشاعر" من مسلسل "حكاية حياة" قبل عدة سنوات وحققت الأغنية نجاحا كبيرا. وكانت شيرين تعاونت مع غادة عبد الرازق من قبل في أغنية "مشاعر" من مسلسل "حكاية حياة" قبل عدة سنوات وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.



أبطال مسلسل لحم غزال لغادة عبد الرازق

المسلسل الجديد "لحم غزال" تقدمه غادة بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكبير عمر عبد الجليل وشريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.



شهدت الساعات الماضية خلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين النجمة شيرين عبد الوهاب والنجمة غادة عبد الرازق على خلفية غناء تتر لحم غزال من بطولة الثانية، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم في بطولة جديدة لغادة بالموسم الجديد، وخلال هذا التقرير ننشر تفاصيل خلافات شيرين عبد الوهاب وغادة عبد الرازق على تتر لحم غزال.