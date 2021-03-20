وزير التموين يتفقد المخزون الاستراتيجي من السلع بجنوب سيناء

تفقد الدكتور علي المصيلحي، فرع دلتا ماركت دهب وفرع الشركة العامة لتجارة الجملة بدهب في جنوب سيناء، واطمئن على توافر كافة السلع التموينية والأساسية وكذلك توافر احتياطي استراتيجي لتغطية وتلبيه احتياجات المواطنين.وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، منوهة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يصل إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021.وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، يكفي حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل.وذكرت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر.ولفتت إلى وجود مخزون استراتيجي من اللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.