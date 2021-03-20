رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«التيشرت والعقدة».. موضة ربيع 2021

السبت 20/مارس/2021 - 04:57 م
موضة ربيع 2021
موضة ربيع 2021
هويدا سعيد
طباعة
أيام ونستقبل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان الزاهية.

وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة الملابس الموحدة اللون والتيشرت وغيرها من الموضه ومن ابرز موضة لربيع 2021:

الملابس التي بها عقدة
تعتبر الملابس التي بها عقدة موضة لسهرات ربيع 2021، والتي تتميز برباطات علي شكل وردة.

الألوان الموحدة
تعتبر الاطلالات الموحدة أبرز صيحات موضه سهرات 2021، والتي تربعت علي عرش الموضة خاصة باللون الأسود.

الملابس المخرمة
تعتبر من ابرز صيحات موضه ربيع 2021، والتي تتميز بطابع خاص والتي تكون مناسبة ليوم للتنزهه في الشمس المشرقة.

التيشرتات
تعتبر التيشرتات ضمن ابرز صيحات موضه ربيع 2021 والتي تتميز بالبساطة وسهوله في الحركة خاصة مع اوانها المبهجة.

ملابس ترتر
تعود بقوة في ربيع 2021ملابس السهرة بالترتر، وهي من الصيحات التي لا غني عنها في السهرات.

الألوان القوية
الألوان القوية، تعتبر من ابرز صيحات في ربيع 2021، حيث انها تكون مليئ بالحيوية التي نشعر بها في فصل الربيع ومناسبة للخروج بنهار ربيع 2021ومن ابرز تلك الالون " الأخضر الناري، الأحمر، البنفسجي، الأصفر، البرتقالي، الأبيض.
الملابس العقدة
الملابس العقدة
الملابس التي بها عقدة
تعتبر الملابس التي بها عقدة موضة لسهرات ربيع 2021، والتي تتميز برباطات علي شكل وردة.
الألوان الموحدة
الألوان الموحدة
الألوان الموحدة
تعتبر الاطلالات الموحدة أبرز صيحات موضه سهرات 2021، والتي تربعت علي عرش الموضة خاصة باللون الأسود.
الملابس المخرمة
الملابس المخرمة
الملابس المخرمة
تعتبر من ابرز صيحات موضه ربيع 2021، والتي تتميز بطابع خاص والتي تكون مناسبة ليوم للتنزهه في الشمس المشرقة.
التيشرتات
التيشرتات
التيشرتات
تعتبر التيشرتات ضمن ابرز صيحات موضه ربيع 2021 والتي تتميز بالبساطة وسهوله في الحركة خاصة مع اوانها المبهجة.
ملابس ترتر
ملابس ترتر
ملابس ترتر
تعود بقوة في ربيع 2021ملابس السهرة بالترتر، وهي من الصيحات التي لا غني عنها في السهرات.
الألوان القوية
الألوان القوية
الألوان القوية
الألوان القوية، تعتبر من ابرز صيحات في ربيع 2021، حيث انها تكون مليئ بالحيوية التي نشعر بها في فصل الربيع ومناسبة للخروج بنهار ربيع 2021ومن ابرز تلك الالون " الأخضر الناري، الأحمر، البنفسجي، الأصفر، البرتقالي، الأبيض.

موضوعات متعلقة

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

في ذكراها.. لماذا أطلق على جميلة العلايلي «شاعرة الرمز»؟

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس