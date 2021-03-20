«التضامن» تُشارك في حفل لتكريم الأمهات المثاليات بطنطا (صور)

كرمت جمعية أهل الخير التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أسامة الخياط رئيس مجلس الإدارة، عددًا من الأمهات المثاليات والأرامل، في الاحتفالية التي تم تنظيمها بمقر نقابة الزراعيين بمدينة طنطا.ومن جانبها أكدت اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن هذا التكريم يأتي ضمن جهود جمعية أهل الخير ومديرية التضامن التكريم الأمهات المثاليات ضمن احتفالات عيد الأم.