«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ودون أي رسوم ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة لافتًا إلى تجهيز عدد ( 270 فرقة ثابتة و2207 فرقة متحركة ) بإجمالي 2477 فرقة وايضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، حيث تم توفير ( 926715 جرعة ) تقريبا.جاء ذلك بمشاركة المشاركين ومقدمين الخدمة للمرور على المنازل لتطعيم لجميع الأطفال الأقل من 5 سنوات فضلًا عن فرق آخرى ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية سواء المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية وطب الأسرة بالقرى والنجوع، وبمواقع التجمعات مثل ( محطات السكك الحديدية – محطات الاتوبيس – الاسواق والمواقف ).تشمل الحملة تطعيم جميع الاطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيًا كان محل ميلادهم بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك، مضيفًا أنه تم إعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها لافتات قماش وبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى.ومن جانبه أشار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى بدء فعاليات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الأحد 28 مارس وحتى ‪الأربعاء 31 مارس‬ الجارى، للاطفال أقل من خمس سنوات على مستوى المحافظة، وتستهدف الحملة 797111 طفلا، بمشاركة 2477 فرقة طبية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على الأطفال من هذا المرض.وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم، معلنًا دعمه الكامل للتوعية بالحملة والاعلان عنها ونجاح فعالياتها وتحقيق المستهدف المطلوب.