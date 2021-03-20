سويسرا: إعطاء 1.18 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 18ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 580 ألفا و609، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و203 حالات.ومضى قرابة عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.