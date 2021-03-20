«القاهرة» تصلح «البرجولات» بطول مسار نقل الموميات الملكية

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها الخاصة برفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية بناءا على توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة.وتواصل الورش الإنتاجية أقسام الحدادة والنقاشة والنجارة بإصلاح البرجولات والمقاعد على طول خط سير المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة ودهانات الأسوار الخارجية للجزيرة الوسطى بزهراء مصر القديمة.وتقوم الورش الإنتاجية بتركيب وإصلاح الأسوار عند مدخل نفق الأزهر، وجاري الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في أقرب وقت.كما تقوم هيئة نظافة القاهرة باستكمال نواقص أعمدة الإنارة بسبب حوادث سيارات مجهولة بالجزيرة الوسطى من أول كوبري العروبة وحتى مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بخط سير المومياوات.ثاني الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من رفع كفاء مسار نقل المومياوات الملكية الممتد من المتحف المصري بميدان التحرير وحتى متحف الحضارات بالفسطاط بمصر القديمة.