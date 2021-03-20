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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بالقليوبية

السبت 20/مارس/2021 - 12:35 م
مسابقة شيخ الأزهر
مسابقة شيخ الأزهر
كتب صلاح حسنى
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انطلقت، اليوم السبت، التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم بالقليوبية، تحت إشراف الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي.

جرى إجراء التصفيات وسط إجراءات احترازية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وقامت إدارة شئون القرآن بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي، بتجهيز المكان، وتوفير أعضاء فنيين، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي لعقد الاختبارات وتوثيقها بالصوت والصورة.

وأكد رئيس المنطقة على تحري الدقة في كشوف الحضور والانصراف للطلاب وتوفير جو مناسب، مع التزام جميع الأعضاء بالمواعيد المقررة خلال فترة التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر.

وأضاف "الشحات"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التصفيات بدأت اليوم وتنتهي في السابع من أبريل المقبل، لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وتقام التصفيات النهائية بمعهد بنها الثانوي بنين، وجرى التأكيد على تطهير اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات.

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