رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتحويل مصر لمركز اقليمى فى عالم تكنولوجيا المعلومات

السبت 20/مارس/2021 - 12:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالب فيه بانشاء شركات مصرية وطنية كبرى فى مجال صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع جميع مؤسسات الدولة التابعة للحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والافراد.

وقال " حنفى " إنه لا توجد أى مشكلات مادية فى إنشاء هذه الشركات من خلال استثمار المواطنين لأموالهم داخل البنوك فى مثل هذه المشروعات التى أصبحت لا غنى عنها خاصة أنها من أهم المشروعات التى تحقق أرباحًا كبيرة تصل الى مليارات الجنيهات ومعدلات نمو عالية، مؤكدًا أن الواقع يؤكد أن مصر تعد واحدة من أفضل الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب تقارير دولية.

وأكد النائب سيد حنفى طه على ضرورة أن تسارع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد صدور تشريعات رقمية منها قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم المعلومات والإنترنت ومرور 18 كابل بحري من الأراضي المصرية يؤهّل مصر لأن تصبح أهم ممر رقمي في العالم على غرار أهمية قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، مطالبًا من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجّه بضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الخطط التي من شأنها أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الدولة المصرية لمواكبة التغيرات العالمية والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد النائب سيد حنفى طه ان دخول مصر فى عالم صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء شركات نت ومحمول مصرية وطنية يؤهلها لتصدير منتجات هذه الصناعات إلى مختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات البشرية والطبيعية لتحقيق النجاح فى هذا المجال الذى يكفل أن تكون مصر بوابة أفريقيا الرقمية لعبور البيانات وحركة الإنترنت الدولية وإنشاء مراكز تخزين في مصر.

موضوعات متعلقة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه