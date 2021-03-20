برلماني يطالب بتحويل مصر لمركز اقليمى فى عالم تكنولوجيا المعلومات

تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالب فيه بانشاء شركات مصرية وطنية كبرى فى مجال صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع جميع مؤسسات الدولة التابعة للحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والافراد.وقال " حنفى " إنه لا توجد أى مشكلات مادية فى إنشاء هذه الشركات من خلال استثمار المواطنين لأموالهم داخل البنوك فى مثل هذه المشروعات التى أصبحت لا غنى عنها خاصة أنها من أهم المشروعات التى تحقق أرباحًا كبيرة تصل الى مليارات الجنيهات ومعدلات نمو عالية، مؤكدًا أن الواقع يؤكد أن مصر تعد واحدة من أفضل الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب تقارير دولية.وأكد النائب سيد حنفى طه على ضرورة أن تسارع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد صدور تشريعات رقمية منها قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم المعلومات والإنترنت ومرور 18 كابل بحري من الأراضي المصرية يؤهّل مصر لأن تصبح أهم ممر رقمي في العالم على غرار أهمية قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، مطالبًا من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجّه بضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الخطط التي من شأنها أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الدولة المصرية لمواكبة التغيرات العالمية والثورة الصناعية الرابعة.وأكد النائب سيد حنفى طه ان دخول مصر فى عالم صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء شركات نت ومحمول مصرية وطنية يؤهلها لتصدير منتجات هذه الصناعات إلى مختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات البشرية والطبيعية لتحقيق النجاح فى هذا المجال الذى يكفل أن تكون مصر بوابة أفريقيا الرقمية لعبور البيانات وحركة الإنترنت الدولية وإنشاء مراكز تخزين في مصر.