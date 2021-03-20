«المصري للتأمين» يستهدف إعداد دليل عام لنشر الوعي بالتأمين المستدام

قال الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، إنه انطلاقًا من إيمان الاتحاد بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، فقد قام الاتحاد بعدة خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام.وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها منذ قليل، أن أبرز هذه الخطوات تتمثل في إنشاء الاتحاد لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصرى هو أول اتحاد فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين المستدام.وأضاف أن هذه اللجنة تهدف إلى قيام الاتحاد بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.وأشار إلى أن اللجنة تسعى أيضًا إلى دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، بجانب التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية.وتابع قام الاتحاد أيضًا بتشكيل الاتحاد للجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف ابتكار منتجات تأمينية مبسطة لمحدودي الدخل ودراسة نماذج التوزيع والعمليات للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة غير الرسمية ودمجها في استراتيجية الدولة الشمول المالي.