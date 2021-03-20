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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أطباءنا في بريطانيا: مصر حققت نجاحا غير مسبوق في التصدي لكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 12:30 م
أطباء مصر بالخارج
أطباء مصر بالخارج
وفاء علي
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أشاد أطباء مصر بالخارج بتجربة مصر الفريدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، مع مجموعة من أبرز الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة والمعنيين بفيروس كورونا، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الأطباء المصريين في التعامل مع الجائحة في بريطانيا حتى الآن، بالإضافة للنظام الذي وضعته المملكة المتحدة لتوزيع اللقاح على مواطنيها، فضلَا عن استعراض جهود الدولة المصرية المبذولة في التصدي لانتشار كورونا منذ الموجة الأولى وحتى الآن؛ باعتبار الوزارة حلقة الوصل بين المصريين بالخارج والوطن الأم والظهير الحكومي لمؤسسات الدولة.

وقال الطبيب محب شلبي، المالك والمدير الطبي العام لـمركز هوليواكس الطبي ببريطانيا، إن مصر استطاعت أن تتعامل باحترافية شديدة من انتشار فيروس كورونا، وبالنظر لما حدث في عدد من دول العالم ذات المنظومات الصحية الكبيرة، فقد حققت مصر نجاحا غير مسبوق في هذا الجانب، مضيفا أن المملكة المتحدة تعمل حاليا على توزيع لقاح استرازينيكا على المواطنين وقد تلقى حتى الآن نحو 26 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في المملكة المتحدة، وهي من أسرع دول العالم في حملة التطعيم.

وأضاف شلبي، أن الوضع في الممكلة المتحدة يختلف عن مصر؛ كون الأولى هي المصنعة للقاح وبالتالي لها النسبة الأكبر من استخدامات اللقاحات لمواطنيها أولا، مضيفا أنه تم الاعتماد على قاعدة البيانات الموحدة للمواطنين، لمعرفة من تلقى اللقاح، حتى يتمكنوا من حصر أعداد المستفيدين، وتم وضع نظام يمتاز بالسهولة في التعامل يستطيع من خلاله كافة المواطنين بما فيهم كبار السن من حجز الجرعة الخاصة بهم من اللقاح، كما أن لكل مركز طبي ووحدة رعاية قاعدة بيانات خاصة بالمرضى التابعين لها، وتعمل كل وحدة صحية على حدة على التواصل والمتابعة مع مرضاها لمعرفة ما إذا كان هناك أعراض جانبية تظهر على من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، بما يضمن سرعة السيطرة على الموقف والتحكم فيه.

وقال كامل شاروبيم، المدير الإكلينيكي بمستشفيات برمنجهام سيتي، إنه مع مرور المملكة المتحدة بفترة ذروة جائحة فيروس كورونا عانت بشدة عدم قدرة المستشفيات على استيعاب مصابي الفيروس، ما نتج عنه ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، وهذا ما التفتت له مصر مع بداية الموجة الأولى بالاستعانة بالمستشفيات الجامعية وغيرها، وتجهيز هذه المستشفيات حتى تتمكن من استقبال مصابي الفيروس، وتحويل عدد كبير من المستشفيات لحجر صحي، فضلا عن استخدام بعض الفنادق وسكن الطلاب لتحويلها لأماكن حجز، ما أعطى المنظومة الصحية أريحية نسبية في تفادي أزمة وجود أسرة بالمستشفيات وبالتالي تحدث الأزمة.

فيما أشاد الأستاذ الدكتور محسن خليل، استشاري طب العناية المركزة بمستشفى مانور، بتناغم عمل المنظومة الطبية في مصر واتساقها مع القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر ضربت مثالًا يحتذى به في التعامل بإنسانية مع مواطنيها في الداخل، وكذلك الدول التي ساندتها الدول المصرية في الجائحة.

وقال الأستاذ الدكتور شريف ويصا حلمي، أستاذ أمراض القلب بالمملكة المتحدة، إن برغم عدم توقع مثل هذه الكوارث وصدمة المنظومة الطبية في العديد من دول العالم، إلا أن مصر عملت سريعًا على احتواء الأزمة طبيا واقتصاديا، ووفرت مستلزمات الوقاية للمواطنين في منافذ البيع، بالإضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات للتخفيف من وطأة الوباء.

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