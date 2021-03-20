«اتصالات النواب»: نبحث إجراءات حظر «بيجي» في مصر

قال النائب عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجلس النواب يبحث إجراءات لمنع وحظر الألعاب العنيفة خاصة " ببجي" بعدما تقدمت النائبة سوسن حافظ بطلب احاطة، حول خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال، مشددًا على أهمية التصدي لكل ما يهدد أمن وسلامة الأطفال الذين أدمنوا هذه الألعاب بشكل مبالغ فيه وأثرت عليهم تأثيرات سلبية حيث أصبحوا أكثر عدوانية وعزلة عن المجتمع.وأشار سابق في تصريحات لـ" الدستور" قانون الاتصالات يحدد أطر ما يسمح بنشره في مصر بحيث لا يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وما ظهر بالممارسة خطورة بعض الألعاب الإلكترونية مثل "بيجي" التي أدت لانتحار عدد كبير من الأطفال ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة سنتخذ كل ما يخولنا القانون من إجراءات لحظرها بمصر بحيث يتعاون مجلس النواب مع وزارة الاتصالات في ذلك.يذكر أن القاهرة شهدت انتحار طفلة 11 عامًا شنقًا نتيجة للعبها "ببجي".