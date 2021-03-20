أستاذ علم نفس اجتماعي تشرح طريقة التخلص من إدمان «ببجي»

قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إنه يجب توعية الأسر بخطورة ترك أطفالهم لساعات طويلة على الإنترنت، ورغم فوائده بشكل عام إلا أنه من المهم أن يدرب الأبناء على التعامل معه بشكل يفيدهم في التعلم وتنمية المهارات، ولا يؤثر عليهم بشكل سلبي كأن يدمنوه وهو ما يؤدي إلى انعزالهم عن المجتمع المحيط وربما تعويض النقص الذي يعانوه في علاقاتهم بأسرهم بإدمانه، داعية الآباء للتقرب من أبنائهم وبناء جسور الثقة بينهم بحيث تكون العلاقة القوية بينهم بديلة لأى علاقات وهمية، وإيجاد بدائل للإنترنت كإدماجهم في أنشطة رياضية وفنية تمنحهم نفس السعادة التي يشعرون بها عند "لعب ببجي"، وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، خاصة وأن بعض الدول المعادية تستغل الإنترنت لاختراق هوية الأطفال وخلق جيل مذبذب.وشرحت أستاذ علم النفس الاجتماعي، في تصريحاتها لـ"الدستور" طريقة القضاء على إدمان الإترنت والألعاب الخطرة فكل سن له طريقة في المعالجة، ففي مرحلة الطفولة حتى 10 سنوات يمكن للأهل ملء وقت أطفالهم بأنشطة ممتعة بألعاب حركية ورياضية ومشاركتهم اهتماماتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على التعلم، وتحديد مدة زمنية بسيطة للإنترنت ومتابعتهم أثناء ذلك، وفي مرحلة المراهقة يجب على الأهل تشجيع الأبناء على إعمال العقل وإقناعهم بأهمية وقتهم وخطورة الألعاب العنيفة وطرح نماذج أمامهم تؤكد كلام الآباء مثلا الحديث عن حالات انتحار الأطفال بسبب هذه الألعاب وهو ما قد يأتي بنتيجة مرضية.يذكر أن القاهرة شهدت انتحار طفلة 11 عامًا نتيجة للعبها "ببجي"، فيما دعا عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لحظر اللعبة نتيجة لتكرار حالات الانتحار.