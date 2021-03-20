روجينا تتصدر البوستر الرسمي لمسلسل «بنت السلطان»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بنت السلطان" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة النهار البوستر الدعائي والرسمي للعمل.وتصدرت روجينا البوستر في أول عمل من بطولاتها.وتواصل روجينا ونجوم المسلسل تصوير العمل بشكل مكثف في عدد من المناطق المختلفة حيث انتهى المخرج أحمد شفيق من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة الإسكندرية مؤخرا.ويواصل حاليا تصوير باقي المشاهد في القاهرة في أماكن متفرقة.مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.