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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالوادي الجديد: رؤية الرئيس في حد ذاتها تكريم

السبت 20/مارس/2021 - 12:28 م
الأم المثالية
الأم المثالية
محمد مهدي
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، حيث حصلت وفاء عبد الحافظ عبد المطلب على المركز الأول على مستوى المحافظة من مواليد 26 يناير 1961، وتبلغ من العمر 60 عاما، من منطقة القلقان بمدينة الخارجة، وتعمل بالتربية والتعليم، توفي زوجها المهندس عبد الوهاب السندادى وترك لها 3 أبناء ولدان وبنت جميعهم يعملون في وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.

وقالت الأم المثالية، إن زوجها عبد الوهاب عبد الحميد محمد، كان يعمل مهندسا مدنيا حرا، في مجال المقاولات، وتوفي في مايو عام 1995، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه 3 أطفال أكبرهم حنان كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأكدت لـ"الدستور"، أنها سعيدة جدا بهذا اللقب الذي تضعه وسام على صدرها، بعد حصولها على الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن الابنة الكبرى حنان حاصلة على بكالوريوس تجارة خارجية وتعمل في بنك مصر ومتزوجة، والابن محمد حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل في ديوان عام محافظة الوادي الجديد، والابن الثالث أحمد طبيب بشري.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغها أنها أنها ستكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد، مؤكدة ان مقابلة الرئيس في حد ذاتها تكريم لكل أم مصرية.

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