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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تاج الدين: مصر لها تجربة فريدة في مواجهة كورونا.. ونفخر بأطبائنا بالخارج

السبت 20/مارس/2021 - 12:53 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
وفاء علي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إننا نفخر بالأطباء المصريين بالخارج ونتطلع للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وتطوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية صاحبة تجربة فريدة في التصدي للجائحة، واستطاعت فيها خلال الموجتين الأولى والثانية أن تُسخّر كل طاقاتها للحد من انتشار الفيروس، وبمرور الوقت تأكد أن ما اتخذته مصر من إجراءات بنيت على وجهة النظر العلمية كان ملائما لطبيعة انتشاره.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد ةالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، مع مجموعة من أبرز الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة والمعنيين بفيروس كورونا، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الأطباء المصريين في التعامل مع الجائحة في بريطانيا حتى الآن، بالإضافة للنظام الذي وضعته المملكة المتحدة لتوزيع اللقاح على مواطنيها، فضلًا عن استعراض جهود الدولة المصرية المبذولة في التصدي لانتشار كورونا منذ الموجة الأولى وحتى الآن، باعتبار الوزارة حلقة الوصل بين المصريين بالخارج والوطن الأم والظهير الحكومي لمؤسسات الدولة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن الدولة المصرية بجهاتها المعنية عكفت على وضع رؤية محددة في التعامل مع لقاحات فيروس كورونا المتوفرة حاليا، وتضع في الاعتبار كل ما يشاع حول هذه اللقاحات، فجميع اللقاحات التي تدخل مصر تخضع لمعايير دقيقة للغاية، وتمر بكل التجارب التي تؤكد أمانها وفاعليتها، حيث إن اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بداية من تجارب معملية ثم تجارب سريرية، لافتا إلى أن جميع لقاحات فيروس كورونا لا توفر مناعة 100%، ومنظمة الصحة العالمية صرحت أكثر من مرة وأكدت ذلك، وكذلك الشركات المنتجة للقاحات أكدت هذا الأمر أيضًا، حيث إنها تعطي مناعة جزئية، وتقلل حدة المرض والمضاعفات الناتجة عن الفيروس، والهدف منها هو تطعيم عدد كبير من البشر على مستوى العالم، ما يقلل من كتلة الفيروس المتواجدة في أي مجتمع وتقل معه العدوى والإصابة.

وقال تاج الدين إن مصر بدأت خلال هذه الفترة استخدام لقاحات كورونا، ووضعت قائمة بأولوية الحصول على اللقاح للأطقم الطبية وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث إن الأطقم الطبية تأتي على رأس هذه القائمة وتتلقى تطعيمات اللقاح بمختلف المحافظات، وهي خطوة تم الإعداد لها جيدا، فالبداية بالكوادر في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر والحميات، ثم الكوادر الطبية الأخرى، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، وهذا يترتب على كمية اللقاحات المتوافرة، لافتا إلى أن مصر تسعى للحصول على اللقاحات المتاحة عالميا، والتي حصلت على الإجازات من السلطات الصحية في دول العالم ومصر.

وأشار إلى توصيات الدولة المصرية للإعلام بضرورة توعية الناس بأهمية الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وتوضيح كل ما يشاع عن بعض اللقاحات المتوفرة حاليا والتي يريد منها البعض إثارة القلق في نفوس المصريين، موضحا أن طلبات الحصول على اللقاح من قبل المصريين في تزايد، وتم وضع طرق مختلفة يمكن من خلالها الراغب في الحصول على اللقاح التسجيل لطلب اللقاح حتى يتسنى له الحصول عليه وفق الأولوية التي وضعتها الدولة.

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