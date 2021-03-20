العثور على 30 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية بكركوك في العراق

شنت القوات الأمنية في محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، عملية بحث وتفتيش جنوب غرب المحافظة.وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز): "إن قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، نفذت عملية تفتيش ومداهمة في منطقة (حميرة الكبرى) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 30 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لترا، و30 مسطرة تفجير، فيما تم معالجة المواد موقعيا من قبل قوات مكافحة المتفجرات.