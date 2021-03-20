البرلمان الإفريقي يثمن الدور التنويري للأزهر داخل القارة

وجه مصطفى الجندي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، تحية تقدير واحترام للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على عطائه الكبير وإنجازات الأزهر الشريف محليًا وإقليميًا وإفريقيًا وعربيًا ودوليًا خلال 11 عاما منذ ترأس مشيخة الأزهر الشريف، مشيدًا بالدور التنويرى والدينى والثقافى للأزهر الشريف داخل دول القارة السمراء.وقال الجندي، في بيان اليوم، إنه منذ أن تولى الطيب منصب شيخ الأزهر فى التاسع عشر من شهر مارس عام 2010 وهو يعطى وبلا حدود لخدمة الدعوة الإسلامية ونشر سماحة الدين الإسلامى الحنيف فى العالم كله، مثمنًا نجاح الأزهر الشريف بقيادته فى الاختبار الأكبر الذي مرت به مصر بجميع أجهزتها عندما اندلعت ثورة 25 يناير لعام 2011، ووقتها تعلق الجميع متابعا لموقف الأزهر الشريف الذي التزم بدور ثابت انتصر خلاله بالدعوة إلى حفظ الأرواح وضبط النفس وعدم إراقة الدماء.وأضاف، أن فترة رئاسة الدكتور أحمد الطيب لمشيخة الأزهر شهدت العديد من الإنجازات والتغييرات التي أحدثها الإمام منذ توليه مشيخة الأزهر، منها إعادة هيئة كبار العلماء بعد أكثر من نصف قرن على إلغائها، وإنشاء بيت العائلة المصرية، بالمشاركة مع الكنيسة القبطية، ليمثل صمام أمان للوحدة الوطنية، إضافة إلى أن نجاح فضيلته في جمع مختلف أطياف الشعب المصري تحت قبة الأزهر، ليتمخض عن ذلك صدور مجموعة من الوثائق التاريخية، التي كانت بمثابة بوصلة للمصريين في فترة عصيبة عاشها الوطن.وأشاد الجندي باستحداث الازهر الشريف لعدد من الهيئات داخل الأزهر الشريف، مثل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، الذي استهدف مواجهة الفكر المتطرف في الفضاء الإلكتروني، وتفنيد شبهاته وأباطيله، وتوفير العلم الفقهي المنضبط لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كما شهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التي دشنها الإمام الأكبر خلال رئاسته لجامعة الأزهر، تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لتعكس الثقل العالمي للأزهر الشريف وقوته الناعمة بين المسلمين في مختلف ربوع العالم اضافة الى انشاء لجنة للشئون الافريقية بالأزهر الشريف وإصدار الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان.وأكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي أن جميع الدول الإفريقية حكامًا وشعوبًا لا تثق إلا فى الأزهر الشريف وتقدر الجهود الكبيرة من الإمام الأكبر في الاهتمام بإيفاد الوفود والقوافل الدعوة والطبية والإغاثة الإنسانية لمختلف الدول الإفريقية، إضافة إلى حرص غالبية طلاب الدول الإفريقية على الالتحاق بجامعة الأزهر.