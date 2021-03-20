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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأقصر الأزهرية» تجري مسابقة في القرآن لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ

السبت 20/مارس/2021 - 12:27 م
منطقة الأقصر الأزهرية
منطقة الأقصر الأزهرية
هدى الأمير
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بدأت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة صباح اليوم السبت، إجراء تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة القرآن الكريم السنوية ( مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ) لطلاب المعاهد الأزهرية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي ) وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م.

وأوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية بأن المسابقة رُصدت لها مكافآت مالية كبيرة، تشجيعًا للطلاب على حفظ القرآن الكريم ومدارسته وتجرى المسابقة على ثلاث مستويات حفظ القرآن الكريم كاملًا 30 جزء وحفظ 20 جزءًا وحفظ 10 أجزاء ويمتحن في هذه المسابقة ٥٢٥٠ طالبا وطالبة موزعين على ١٤ لجنة، وكانت البداية بمعاهد إدارة إسنا شرق مع الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة الأمراض والأوبئة.

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