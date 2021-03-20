الأنبا باخوم يُشارك في صلاة درب الصليب بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الشمامسة الإكلريكيين التابعين للايبارشية بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.تخلل اللقاء الاطمئنان علي احوالهم وسماع خبراتهم لهذا العام، إلى جانب وضع رؤية لخبرة الصيف الرعوية، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية.ومن جهته ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، وذلك بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة والراهبات وشعب الكنيسة.تلا القداس الإلهي صلاة درب الصليب ثم كلمة من نيافة الانبا باخوم عن كلمات يسوع على الصليب، وما يعلمنا يسوع علي الصليب وهو ( كيف نتألم - الغفران )، مختتما كلمته بتشجيع كل العائلات ان يعلموا اولادهم كيف يتألموا، وبالصلاة ان يساعدنا الله ان نغفر بنفس راضية، واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية من نيافته لكل الحاضرين.