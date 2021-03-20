«إتصالات النواب»: حظر «ببجي» ليس حلًا

رفضت مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب فكرة حظر لعبة "ببجي" في مصر باعتبار أن المنع دائمًا ما يأتي بنتائج سلبية وعكسية، مشيرًة إلى أن الحظر التام غير ممكن في ظل وجود طرق إلكترونية للتحايل على الحظر.ودعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وخطورتها على الأطفال وتأثيراتها السلبية، مطالبة الأسر بالاهتمام بأطفالهم ومشاركتهم في اهتماماتهم وهواياتهم وضمهم في نشاطات اجتماعية وتحديد وقت معين للإنترنت ووقت للرياضة.يذكر أن القاهرة شهدت انتحار طفلة 11 عامًا شنقًا نتيجة للعبها "ببجي".