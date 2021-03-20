«الهجرة»: نعمل على الاستفادة من خبرات أطبائنا بالخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، مع مجموعة من أبرز الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة والمعنيين بفيروس كورونا، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الأطباء المصريين في التعامل مع الجائحة في بريطانيا حتى الآن، بالإضافة للنظام الذي وضعته المملكة المتحدة لتوزيع اللقاح على مواطنيها، فضلَا عن استعراض جهود الدولة المصرية المبذولة في التصدي لانتشار كورونا منذ الموجة الأولى وحتى الآن؛ باعتبار الوزارة حلقة الوصل بين المصريين بالخارج والوطن الأم والظهير الحكومي لمؤسسات الدولة.من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها واعتزازها بالأطقم الطبية المصرية في مختلف دول العالم، وما قدموه من تضحيات منذ انتشار الجائحة وحتى الآن، مؤكدة أن عددا من الأطباء والخبراء المصريين في عدد من الدول ومنها المملكة المتحدة كان وما زال لهم دور بارز في السيطرة على انتشار كورونا، وتحملوا مسئوليات جمة من واقع مراكزهم العلمية والعملية، استطاعوا خلالها أن يؤكدوا أنهم على مستوى الأداء اللائق بالطبيب المصري وقدرته على صناعة الفارق داخل المنظومة الطبية، في واحدة من أصعب ما واجهه العالم من أوبئة عبر التاريخ.جاءت الفعّاليات بمشاركة كل من: الأستاذ الدكتور محب شلبي المالك والمدير الطبي العام لـمركز"هوليواكس الطبي" ببريطانيا، والأستاذ الدكتور جوزيف جرجس، أستاذ الصحة النفسية بالمملكة المتحدة، والأستاذ الدكتور كامل شاروبيم المدير الإكلينيكي ضمن فريق إدارة مجموعة الرعاية الطبية في حالات الطوارئ بمستشفيات برمنغهام سيتي، والأستاذ الدكتور محسن خليل، استشاري طب العناية المركزة بمستشفى مانور، ويست ميدلاندز، والأستاذ الدكتور شريف ويصا حلمي أستاذ أمراض القلب بالمملكة المتحدة.وأضافت وزيرة الهجرة أن تنظيم هذه الندوة الحوارية يأتي انطلاقا من استراتيجية الوزارة في الاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج، للاستفادة من علم أبرز الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة بالتعاون مع سمير تقلا الأمين العام لمجموعة المصريين بمجلس اللوردات البريطاني، لتبادل الخبرات والتجارب حول انتشار جاحة كورونا والموقف الحالي لها في مصر والمملكة المتحدة، وتأتي أهمية الندوة أيضا مع بدء مصر استخدام اللقاح المضاد لوباء كورونا المستجدّ، في محاولة للتعرف على تجربة بريطانيا في عملية توزيع اللقاح، والتعريف بجهود الدولة المصرية المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا.