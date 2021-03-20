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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اتهام موظف بالاستيلاء على أموال جمعية خيرية في الإسكندرية.. وقرار من النيابة

السبت 20/مارس/2021 - 12:25 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز موظف بجمعية خيرية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية خيرية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات وعدم توريدها لخزينة الجمعية ما أضر بأموال جهة عمله، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطًاار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من الممثل القانونى لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، مسئول بإحدى شركات المقاولات بقيام موظف بالجمعية محل عمل الأول بالاستيلاء على أموال الجمعية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثانى وعدم توريدها لخزينة الجمعية، مما أضر بأموال جهة عمله.

وكشفت التحريات قيام المشكو فى حقه أنه حاصل على إجازة بدون مرتب، واستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ولعدم اكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية، وتمكن من الاستيلاء على أموال الجمعية، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وبالاستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات استلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولى الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القيض المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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