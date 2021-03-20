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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

السبت 20/مارس/2021 - 12:23 م
فصل الربيع
فصل الربيع
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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن اليوم السبت يوافق دخول فصل الربيع حسب مواسم السنة وتعامد الشمس على خط الاستواء، بما يسمى الاعتدال الربيعي ويتساوى الليل والنهار بشكل عام على الكرة الارضية.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه خلال الفترة السابقة كانت الشمس متعامدة على مدار الجدي الجنوبي في 22 ديسمبر الذي يقع على دائرة عرض 5ر23 جنوب خط الاستواء، وهذا ما سبب دخول فصل الشتاء على النصف الشمالي من الكرة الارضية وبعدها بدأت بالصعود يوما بعد يوم حتى وصلت على خط الاستواء.

وذكر أن الشمس ستستمر صعودا يوما بعد يوم حتى تتعامد على مدار السرطان الذي يقع على دائرة عرض 5ر23 شمال خط الاستواء في 21 يونيو وحينها يبدأ فصل الصيف.

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