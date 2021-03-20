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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 1.5 مليون كمامة.. ضبط 1221 قضية تموينية خلال 24 ساعة

السبت 20/مارس/2021 - 12:22 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 20٫4 طن سلع غذائية "أسماك هارنج، ملح طعام" مستلزمات إنتاج، 6،15 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات مختلفة الأوزان "منتج نهائى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 11٫85 طن "سكر، أرز، عدس، فول" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 5 أطنان "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى محظور استخدامه فى الصناعات الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3،25 طن "دقيق فاخر، عسل جلوكوز" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لإدخالها فى عملية تصنيع الحلويات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 2 طن "زيت طعام" معبأ داخل جراكن غير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الشرقية، وضبط 2 طن "مسلى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة قنا.

وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن "سكر تموينى"، 1216عبوة "زيت تموينى" مخصصين للصرف ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة الشرقية، وضبط 1،64 طن "سكر تموينى"، 360 عبوة "زيت تموينى" مخصصين للصرف ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 1.500.000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى – تحت التجهيز"، 9،6 طن "أقمشة غير منسوجة، أستك، دعامة" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، 4 ماكينات خط إنتاج، 20000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 22000 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى طبى" بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالكة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط 2،8 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

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