المشدد والغرامة لغطاس بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم بمعاقبة المتهم "وليد.م" غطاس بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري بمدينة نصر.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبدالرحمن وياسر عمر محمد.وكشف أمر إحالة المتهم للجنايات عن أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا «فرد روسي« وطلقتين مما تستعمل في هذا السلاح.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مادة البنزوهكسول هيدروكلوريد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.